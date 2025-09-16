Gubbio Festa all’elementare Moro Inaugurato il rinnovato edificio
Un primo giorno di scuola sicuramente significativo per la scuola elementare "Aldo Moro", che ieri è tornata nella propria struttura dopo quattro anni di lavori. Ad accogliere gli alunni, oltre al personale scolastico guidato dalla dirigente Maria Gioia Pierotti, c’erano anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, l’assessore all’Istruzione Lucia Rughi e il vicesindaco e assessore all’ambiente Francesco Gagliardi. "Oggi – ha detto il sindaco – vivete un momento speciale: il primo giorno di scuola in una sede rinnovata e sicura. La scuola è il luogo dove si impara a crescere insieme, con lealtà e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
