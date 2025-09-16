Guasto sulla linea dell' alta velocità ritardi monstre per i treni Frecciarossa e Italo

Ritardi elevati per i treni ad alta velocità tra il nord e il centro Italia nel pomeriggio e serata di martedì 16 settembre. Vari convogli sono coinvolti, alcuni con ritardo di oltre tre ore.Alle 17.50, secondo quanto riportato sul portale “Infomobilità” di Trenitalia, un “inconveniente tecnico”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it