Guasto sulla linea dell' alta velocità ritardi monstre per i treni Frecciarossa e Italo
Ritardi elevati per i treni ad alta velocità tra il nord e il centro Italia nel pomeriggio e serata di martedì 16 settembre. Vari convogli sono coinvolti, alcuni con ritardo di oltre tre ore.Alle 17.50, secondo quanto riportato sul portale “Infomobilità” di Trenitalia, un “inconveniente tecnico”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Guasto sulla linea dell'Alta velocità Roma - Napoli, ritardi fino a 130 minuti
Treni Alta Velocità, guasto sulla linea Roma-Napoli ad Anagni: ritardi fino a 60 minuti
Treni, guasto sulla linea Av Napoli-Roma. Fino a un'ora di ritardi per i viaggiatori
Per un guasto tecnico sulla linea; * TR 18984 ( S. PIERO - FIRENZE CM) fermo in linea dalle 7:13 #treni
Guasto a un treno Alta Velocità sulla Bologna-Firenze | caos a Santa Maria Novella.
Guasto sulla linea Alta Velocità, caos alla stazione Santa Maria Novella di Firenze - Firenze, 17 giugno 2025 – Gente in piedi, seduta dove possibile, occhi puntati sui tabelloni. Riporta lanazione.it
Guasto linea AV,treni cancellati e ritardi fino 170 minuti - Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità. Secondo ansa.it