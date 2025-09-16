Guasto alla tubazione del gas per l' Isola Maggiore al lavoro i sommozzatori dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti sul lago Trasimeno per gestire un'avaria a una condotta sottomarina di gas Gpl. L'episodio, iniziato intorno alle ore 11.30, ha interessato il tubo che, partendo dagli impianti di stoccaggio di Tuoro, rifornisce l'Isola Maggiore.La falla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

guasto tubazione gas isolaFuga di gas sul Lago Trasimeno, in corso le operazioni di messa in sicurezza - Dalla tarda mattinata di oggi, a partire dalle ore 11:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti per fronteggiare una perdita di gas GPL da una condotta sottomarina. Come scrive ilmessaggero.it

