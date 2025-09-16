Guardiola il nuovo City tra Donnarumma e Haaland | la rivoluzione rinnegata

Alla vigilia della sfida con il Napoli, La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’attuale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Guardiola, il nuovo City tra Donnarumma e Haaland: la rivoluzione rinnegata

In questa notizia si parla di: guardiola - nuovo

Gasperini-Guardiola, che sinergia: il nuovo esterno giallorosso viene dal City

Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d’allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo

Donnarumma al Manchester City: addio al Psg, è il nuovo portiere di Guardiola. Le cifre dell’operazione

Con Donnarumma Guardiola ha portato al City la vecchia scuola. E lui e Gigio si sono trovati subito bene (Times) Sono stati gli interventi meno appariscenti a colpire di più: l’uscita alta, le respinte di pugno potenti e pulite. Guardiola ha stupito di nuovo tutti - facebook.com Vai su Facebook

Ufficiale, Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City di Pep Guardiola. ? - X Vai su X

Donnarumma: 'Il City, la Premier e Pep: che sogno'; City, Donnarumma: “Orgoglioso di essere qui, Premier miglior campionato al mondo”. Su Guardiola...; Donnarumma si presenta al Manchester City: Essere allenato da Guardiola è il massimo per ogni calciatore.

Guardiola, il nuovo City tra Donnarumma e Haaland: la rivoluzione rinnegata - Guardiola, il nuovo City tra Donnarumma e Haaland: la rivoluzione rinnegata Alla vigilia della sfida con il Napoli, La Gazzetta dello Sport ha analizzato ... Riporta forzazzurri.net

"Donnarumma chiedeva stipendio da vecchio PSG, ma il club viene prima": Campos spiega il siluramento di Gigio - L'affondo del direttore sportivo, Campos, sulla richiesta rinnovo di Raiola ... Si legge su sport.virgilio.it