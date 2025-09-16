Guardia di finanza Giuseppe Magliocco al comando interregionale

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella caserma di Palermo Giuseppe Cangialosi, alla presenza del comandante generale della guardia di finanza Andrea De Gennaro, si è tenuto il passaggio di consegne per la carica di comandante interregionale dell'Italia Sud Occidentale della Gdf fra il generale di corpo d'armata Antonino Maggiore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

Maxi sequestro in corso: operazione della Guardia di Finanza tra Sicilia, Campania e Nord Africa

Mega sequestro di prodotti contraffatti da parte della Guardia di Finanza. Sono 4 i commercianti finiti nel mirino delle Fiamme Gialle a Latina

Guardia di Finanza: scoperti 120 evasori totali, sotto chiave 34 milioni di euro ai clan di camorra

Guardia di finanza, Giuseppe Magliocco al comando interregionale; Giuseppe Magliocco (GdF) promosso generale di corpo d’armata; Nomine: ok Cdm a Giuseppe Magliocco generale corpo d'armata GdF.

guardia finanza giuseppe maglioccoMagliocco al comando interregionale della Guardia di finanza - Nella caserma di Palermo Giuseppe Cangialosi, alla presenza del comandante generale della guardia di Finanza Andrea De Gennaro, si è tenuto il passaggio di consegne per la carica di comandante interre ... Lo riporta msn.com

guardia finanza giuseppe maglioccoGuardia di Finanza: cambio al vertice Toscana, Filippi nuovo comandante - Subentra al generale Magliocco, trasferito a Palermo dove assumerà la carica di comandante interregionale dell'Italia sud occidentale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Giuseppe Magliocco