Grottaminarda investimenti per la sicurezza | serbatoi idrici in arrivo nelle scuole
Il Comune di Grottaminarda si sta attivando per dotare ogni plesso scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" di serbatoi d'emergenza per l'acqua, al fine di evitare che la crisi idrica interferisca con le attività didattiche.Scuole al centro: innovazione e inclusività«La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Comune si attiva per installare serbatoi di emergenza per affrontare l’emergenza idrica nelle scuole di Grottaminarda - Grottaminarda – Il Comune ufitano si appresta ad affrontare l’anno scolastico, appena cominciato, prendendo precauzioni in merito all’emergenza idrica. Secondo corriereirpinia.it
Condotta rotta a Cassano nella notte: serbatoi a zero, mezza Irpinia senz'acqua - L'articolo Condotta rotta a Cassano nella notte: serbatoi a zero, mezza Irpinia senz'acqua proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com