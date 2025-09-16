Grottaglie 31enne sorpreso sotto casa della ex | l’arresto dopo le minacce alla donna

Un 31enne è stato arrestato a Grottaglie per stalking, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ai danni della ex compagna.

Grottaglie, non accetta la separazione e si apposta sotto casa della ex: arrestato, nell'auto aveva un coltello - Un 31enne brindisino è stato arrestato a Grottaglie perché ritenuto presunto responsabile dei reati di stalking, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

