Greta Thunberg lascia il comando della Flotilla | aumentano le tensioni tra gli attivisti

La Flotilla "Brancaleone" diretta a Gaza perde i pezzi. Dopo i lunghi giorni trascorsi alla rada in Tunisia pare che le barche abbiano deciso finalmente di lasciare gli ormeggi e di affrontare seriamente il Mar Mediterraneo per raggiungere Gaza. Le imbarcazioni sembra siano in navigazione in direzione di Malta, dove si congiungeranno a quelle che partiranno dall'Italia. Attualmente sono 40 le barche che dovrebbero dirigersi verso la Striscia per portare aiuti umanitari, capitanate dalla Madeira Family, grande vascello diesel a bordo della quale si trova il direttivo della missione che, però, non include più Greta Thunberg.

