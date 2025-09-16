Greta Thunberg lascia il comando della Flotilla | aumentano le tensioni tra gli attivisti
La Flotilla "Brancaleone" diretta a Gaza perde i pezzi. Dopo i lunghi giorni trascorsi alla rada in Tunisia pare che le barche abbiano deciso finalmente di lasciare gli ormeggi e di affrontare seriamente il Mar Mediterraneo per raggiungere Gaza. Le imbarcazioni sembra siano in navigazione in direzione di Malta, dove si congiungeranno a quelle che partiranno dall'Italia. Attualmente sono 40 le barche che dovrebbero dirigersi verso la Striscia per portare aiuti umanitari, capitanate dalla Madeira Family, grande vascello diesel a bordo della quale si trova il direttivo della missione che, però, non include più Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg al Pride di Budapest vietato da Orbàn: “Attacco fascista ai diritti umani”
“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nonviolenta con centinaia di attivisti da oltre 40 paesi, tra cui Greta Thunberg e Mariana Mortagua, è partita dalla Grecia direzione Gaza per sfidare il blocco navale imposto da Israele - X Vai su X
Sky tg24. . La Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale nonviolenta con centinaia di attivisti da oltre 40 paesi, tra cui Greta Thunberg e Mariana Mortagua, è partita dalla Grecia direzione Gaza per sfidare il blocco navale imposto da Israele - facebook.com Vai su Facebook
Israele attacca la barca della Freedom Flotilla in viaggio verso Gaza. A bordo anche Greta Thunberg - Soldati israeliani salgono a bordo della Madleen; Freedom Flotilla, Israele ordina all’Idf di fermare la nave con a bordo Greta Thunberg diretta verso Gaza. Gli attivisti: «Avanti fino all'ultimo minuto; Comando Nato a Firenze, i no-war si mobilitano.
Greta Thunberg lascia il "comando" della Flotilla: aumentano le tensioni tra gli attivisti - Tanti attivisti hanno preso un aereo da Tunisi per tornare a casa mentre Thunberg ha trascinato il suo bagaglio a bordo di un'altra barca lasciando il direttivo della missione ... Riporta ilgiornale.it
Partita la Global Sumud Flotilla, la nave con a bordo Greta Thunberg lascia il porto di Barcellona - Partita la Global Sumud Flotilla, la nave con a bordo Greta Thunberg lascia il porto di Barcellona Al via la più grande missione civile internazionale, tenterà di rompere il blocco navale di Gaza e di ... Secondo rainews.it