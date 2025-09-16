In un’operazione condotta da 11 subacquei nel Mar Egeo sono stati recuperati per la prima volta dei reperti dalla nave “Britannic”, gemella del Titanic, affondata dopo aver urtato una mina durante la prima guerra mondiale. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura greco. Il transatlantico naufragò al largo dell’isola di Kea, a circa 75 chilometri (45 miglia) a sud-est di Atene, il 21 novembre 1916. Progettata come nave da crociera di lusso e varata nel 1914, la Britannic della White Star Line fu requisita come nave ospedale. Morirono 30 delle 1060 persone a bordo. Il relitto giace a una profondità di 120 metri, rendendolo accessibile solo ai subacquei tecnici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grecia: subacquei recuperano nel Mar Egeo reperti della nave gemella del Titanic