Grecia | subacquei recuperano nel Mar Egeo reperti della nave gemella del Titanic

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’operazione condotta da 11 subacquei nel Mar Egeo sono stati recuperati per la prima volta dei reperti dalla nave “Britannic”, gemella del Titanic, affondata dopo aver urtato una mina durante la prima guerra mondiale. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura greco. Il transatlantico naufragò al largo dell’isola di Kea, a circa 75 chilometri (45 miglia) a sud-est di Atene, il 21 novembre 1916. Progettata come nave da crociera di lusso e varata nel 1914, la Britannic della White Star Line fu requisita come nave ospedale. Morirono 30 delle 1060 persone a bordo. Il relitto giace a una profondità di 120 metri, rendendolo accessibile solo ai subacquei tecnici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

