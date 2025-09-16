Gravissimo dopo l' incidente in scooter alle porte di Arezzo condizioni stabili

Arezzonotizie.it | 16 set 2025

Condizioni stabili. E' questo l'aggiornamento che arriva dal policlinico Le Scotte di Siena: è sempre ricoverato in gravi condizioni il centauro di 49 anni coinvolto sabato scorso 13 settembre in un incidente alle porte di Arezzo.L'incidente sabato seraErano da poco passate le 19 quando sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

