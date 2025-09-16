Gravissimo dopo l' incidente in scooter alle porte di Arezzo condizioni stabili

Condizioni stabili. E' questo l'aggiornamento che arriva dal policlinico Le Scotte di Siena: è sempre ricoverato in gravi condizioni il centauro di 49 anni coinvolto sabato scorso 13 settembre in un incidente alle porte di Arezzo.L'incidente sabato seraErano da poco passate le 19 quando sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: gravissimo - dopo

Rozzano, ancora sangue in strada: un uomo gravissimo dopo una sparatoria

Strade di sangue, schianto all’alba. Gravissimo 21enne dopo la serata

Bollette gonfiate, le opposizioni dopo l’articolo del Fatto Quotidiano: “Gravissimo, governo spieghi”

15/09/2001 – Gravissimo il pilota di Formula 1 Alex Zanardi dopo un incidente al Lausitzring. I medici opteranno per l’amputazione degli arti inferiori #accaddeoggi - X Vai su X

Franzoso gravissimo, lotta per la vita dopo la caduta in allenamento. I genitori volano in Cile Matteo Franzoso resta ricoverato in terapia intensiva e in coma farmacologico dopo la caduta di ieri in allenamento a La Parva e i genitori stanno volando in Cile. Le - facebook.com Vai su Facebook

Gravissimo dopo l'incidente in scooter alle porte di Arezzo, condizioni stabili; Altro gravissimo incidente in scooter ad Arezzo: 49enne in rianimazione; Girano a folle velocità con una moto rubata e cadono davanti al campo rom: uomo grave dopo incidente.

Scooter contro auto, gravissimo un uomo di 50 anni - Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro frontale tra una vettura diretta verso il centro di Arezzo e lo scooter su cui ... Scrive msn.com

Rimini. Coppia in scooter travolta da auto. Ricoverati al ’Bufalini’: sono gravi - Sono tuttora ricoverati in gravi condizioni al ’Bufalini’ l’uomo e la ... Segnala libertas.sm