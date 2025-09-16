Gratta e Vinci fortunato da 40mila euro a Napoli | dove è stata centrata la vincita

Napoli a segno con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, nel capoluogo campano, infatti, è stato centrato un colpo da 40mila euro.Il biglietto fortunato è stato acquistato presso il Caffè Nuova Marina, in via Nuova Marina 34. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: gratta - vinci

Roma, 8.000 euro tra contati e gratta e vinci: arrestato il ladro seriale dell’Appio-Latino

Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna: 100mila euro

Banda dei “gratta e vinci” ancora in azione: doppio colpo tra Cassino e Cervaro

Sono arrivati i nuovi Gratta & Vinci firmati Sofigì! Con una spesa minima di 50€ ricevi la tua card esclusiva e… chissà che premio ti aspetta! Vuoi scoprire se sei tra i fortunati? Ti aspettiamo in store…gratta e vinci con noi Via di Palma 79, Taranto ? Lu - facebook.com Vai su Facebook

Compra un #gratta e vinci da 10 euro e vince due milioni di euro: «Venduto 15 giorni fa». Caccia al fortunato - X Vai su X

Gratta e Vinci fortunato da 40mila euro a Napoli: dove è stata centrata la vincita; Gratta e Vinci, a Napoli colpo da 40mila euro; Piemonte baciato dalla fortuna: doppia vincita nel Torinese per quasi 40mila euro.

Gratta e Vinci, a Napoli colpo da 40mila euro - La spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è però risultata leggermente in calo in Campania nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, ... msn.com scrive

2 milioni al Gratta e Vinci, i titolari: “Contenti per chi ha vinto” - Il biglietto vincente a soli 10 euro è stato acquistato al Bar Luisa, in frazione Campocavallo a Osimo Colpo di fortuna al Gratta e Vinci a Osimo. Come scrive youtvrs.it