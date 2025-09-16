Gratta e vinci fortunato a Bonagia giocatore centra il premio da 50 mila euro

Palermo in festa con il gratta e vinci “New bonus tutto per tutto”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, nel capoluogo, col tagliando dal costo di 10 euro, è stata centrata una vincita da 50 mila euro al Bar Torre Bonagia, in viale Nicolò Azoti. Quanto si gioca online a Palermo e in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: gratta - vinci

Roma, 8.000 euro tra contati e gratta e vinci: arrestato il ladro seriale dell’Appio-Latino

Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna: 100mila euro

Banda dei “gratta e vinci” ancora in azione: doppio colpo tra Cassino e Cervaro

Sono arrivati i nuovi Gratta & Vinci firmati Sofigì! Con una spesa minima di 50€ ricevi la tua card esclusiva e… chissà che premio ti aspetta! Vuoi scoprire se sei tra i fortunati? Ti aspettiamo in store…gratta e vinci con noi Via di Palma 79, Taranto ? Lu - facebook.com Vai su Facebook

Compra un #gratta e vinci da 10 euro e vince due milioni di euro: «Venduto 15 giorni fa». Caccia al fortunato - X Vai su X

Gratta e vinci fortunato a Bonagia, giocatore centra il premio da 50 mila euro; Vinti 50mila euro con un ‘Gratta e vinci’: biglietto fortunato a Borgo Panigale; Gratta e Vinci regala 100mila euro a Bologna.

2 milioni al Gratta e Vinci, i titolari: “Contenti per chi ha vinto” - Il biglietto vincente a soli 10 euro è stato acquistato al Bar Luisa, in frazione Campocavallo a Osimo Colpo di fortuna al Gratta e Vinci a Osimo. Riporta youtvrs.it

Compra un Gratta e VInci da 10 euro e vince due milioni di euro: «Venduto 15 giorni fa». Caccia al fortunato - Parafrasando un celebre film con Jackie Chan, è quello che è accaduto al bar ricevitoria Luisa di Campocavallo: infatti è stata registrata ... Secondo msn.com