Gratta e Vinci | a Napoli colpo da 40mila euro con Nuovo 50x

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato un colpo da 40mila euro presso il Caffè Nuova Marina, in via Nuova Marina, 34. La spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è però risultata leggermente in calo in Campania nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, nel settore retail – rappresentato da agenzie di scommesse, ricevitorie, sale giochi – sono stati raggiunti gli 1,74 miliardi contro gli 1,85 di un anno fa, per un calo del 5,95%. Anche nella provincia di Napoli la spesa ha numeri inferiori negli ultimi dodici mesi: si passa da 970 a 867 milioni di euro, con una contrazione di oltre il 10%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gratta e Vinci: a Napoli colpo da 40mila euro con “Nuovo 50x”

