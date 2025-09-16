Grandine record su Trieste | strade imbiancate come dopo una nevicata

Una scarica di grandine ha colpito Trieste nel pomeriggio, trasformando in pochi minuti la città in un paesaggio invernale. È bastata una decina di minuti di precipitazione intensa perché le strade si imbiancassero e i chicchi grandi come noci creassero cumuli su marciapiedi, balconi e tetti, dando l’impressione di una nevicata improvvisa. Il temporale sopra il golfo, ripreso in un video da Alessandro Martelli, mostra la violenza della perturbazione che si è abbattuta sulla città giuliana. Subito dopo la fine del fenomeno, il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto dalle chiamate dei cittadini che segnalavano allagamenti, danni a veicoli e infissi, e difficoltà nella circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grandine record su Trieste: strade imbiancate come dopo una nevicata

