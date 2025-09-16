Grandinate di giugno 30% della produzione agricola rovinata Zelli | Richiesti ristori dal ministero
“La giunta Rocca ha richiesto al ministero dell’agricoltura di poter accedere alle misure di sostegno per le imprese agricole danneggiate dalla calamità di giugno 2025". Il riferimento è alle grandinate avvenute a inizio estate che hanno colpito tutta la regione con pesanti danni alla produzione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Inizio settembre con violente grandinate in Francia ? La veloce ma intensa perturbazione atlantica transitata al Nord Italia nella serata di giovedì 4 settembre, ha causato marcato maltempo anche sulla Francia orientale e meridionale, aree direttamente inter
Colture danneggiate dalla grandine, produzione perduta fino al 30/40% - “Grandine, ancora grandine; ogni anno così sempre peggio”, lamenta l'imprenditore agricolo Andrea Grossutti. Da rainews.it