Grande successo per l’ottava edizione di LGS SportCamp

Dal 25 agosto al 12 settembre si è svolta presso il Centro Sportivo Barca l’ottava edizione di LGS SportCamp, il camp multisport gratuito organizzato da LGS SportLab e dedicato a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 13 anni residenti a Bologna e provenienti da famiglie in condizioni di fragilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un servizio concreto alle famiglie durante la chiusura delle scuole, permettendo ai giovani partecipanti di vivere lo sport come occasione di crescita culturale, psicofisica e sociale. Quest’anno i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare e confrontarsi con atleti di livello internazionale come Guillaume Bianchi e Marco Orsi, che hanno portato la loro testimonianza diretta di impegno e passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

