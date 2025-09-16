Grande partecipazione alla Festa provinciale dell' Unità di Sondrio

Nonostante le condizioni meteorologiche non fossero delle migliori, una azalla gente, per discutere insieme dei temi più importanti per il futuro del nostro territorio.Temi importantiDopo i saluti del segretario provinciale Michele Iannotti e della segretaria regionale Silvia Roggiani, sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it