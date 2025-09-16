Granchio blu liquidati gli indennizzi per i danni subiti dalle imprese | erogati oltre 3,1 milioni di euro
Oltre 3,1 milioni di euro di indennizzi già liquidati a 282 imprese della pesca e dell’acquacoltura per i danni causati dall’emergenza granchi blu nel 2023.Si tratta dei fondi stanziati dal commissario straordinario nominato dal governo - pari a 2,9 milioni di euro - e delle risorse erogate dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
