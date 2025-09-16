Graduatorie concorso PNRR 2 in Calabria | il CNDDU interviene sulla questione dei 12,5 punti
Il CNDDU interviene sul concorso PNRR 2 in Calabria in seguito a segnalazioni su presunte irregolarità. Al centro della questione, l’attribuzione di punteggi non conformi alla normativa, una situazione che richiede chiarezza e un dialogo immediato per tutelare l’equità del processo. Richiesta di apertura di un confronto con l’USR Calabria sul concorso PNRR 2 per . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Caos concorso PNRR 2 in Calabria, il PD porta il caso in Parlamento per i 12,5 punti assegnati illegittimamente ai docenti - Le presunte irregolarità nelle graduatorie del concorso PNRR 2 per docenti delle scuole secondarie in Calabria hanno raggiunto le aule parlamentari. Si legge su orizzontescuola.it
Il caso dei 12.5 punti - Incongruenze nei punteggi assegnati nel concorso Pnrr 2, la parlamentare Manzi interroga il ministro Valditara ... Lo riporta ilcrotonese.it