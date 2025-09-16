Governo italiano complice di Israele | la denuncia alla Cpi per il genocidio a Gaza
Il dirigente dell’Istituto di studi giuridici internazionale del Cnr Fabio Marcelli denuncia il governo e le imprese italiane per il «genocidio» a Gaza. E lo fa davanti alla Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato con un post su un blog del Fatto Quotidiano ripreso oggi da Il Giornale. «La guerra mondiale che si avvicina a grandi passi riempie di gioia e di speranza i rappresentanti della florida industria degli armamenti ». Poi l’accusa: «Costoro sono responsabili in prima persona di guerre e genocidi in atto e per questo motivo la denuncia per complicità in genocidio che trasmetteremo a inizio ottobre alla Corte penale internazionale riguarderà, oltre a tre pilastri del governo italiano come Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto, anche l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani ». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: governo - italiano
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Il governo italiano regala 250 milioni di soldi nostri alla Gavi di Bill Gates: allora lo vedete che non si salva nessuno?
Il governo vuol continuare con riarmo e catastrofe ambientale: popolo italiano, se ci sei batti un colpo
In occasione del settantesimo compleanno di Sua Santità Papa Leone XIV, desidero rivolgergli i miei personali auguri e quelli di tutto il Governo italiano. Le sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione e rappresentano una guida certa e solida in - facebook.com Vai su Facebook
Presidente @GiorgiaMeloni, Ministro @Antonio_Tajani, il governo italiano avrà finalmente il coraggio di associarsi alla richiesta sacrosanta della Polonia? - X Vai su X
«Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza; Armi a Israele: le responsabilità giuridiche dell’Italia e dei suoi attori pubblici e privati; Stop al Memorandum Italia-Israele: la diffida dei giuristi.
Ospitalità ai militari israeliani in Italia, il Governo insiste: “Dovevamo proteggerli” - Durante un'interpellanza urgente alla Camera, Angelo Bonelli (AVS) ha denunciato la complicità del Governo italiano con Israele, chiedendo la revoca della ... Da fanpage.it
Putin no, Netanyahu sì: su Italia-Israele la vergogna della doppia morale di Fifa e governo italiano - Così si sancisce che ci sono guerre che contano e guerre che non contano, vittime che meritano tutela e vittime che si possono ignorare. Riporta globalist.it