Google Home si aggiorna con tante nuove funzioni per i termostati Nest in Europa

Google Home sta rilasciando un aggiornamento che introduce importanti novità e funzioni per i termostati Nest in Europa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Home si aggiorna con tante nuove funzioni per i termostati Nest in Europa

In questa notizia si parla di: google - home

