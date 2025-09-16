Google ha sviluppato un protocollo per certificare i pagamenti automatici degli agenti IA

Dday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google introduce Agent Payments Protocol (AP2), uno standard aperto che crea un linguaggio condiviso per autorizzare e tracciare i pagamenti avviati da agenti intelligenti. 🔗 Leggi su Dday.it

google ha sviluppato un protocollo per certificare i pagamenti automatici degli agenti ia

© Dday.it - Google ha sviluppato un protocollo per certificare i pagamenti automatici degli agenti IA

In questa notizia si parla di: google - sviluppato

Android Earthquake Alerts è il sistema di allerta precoce sui terremoti sviluppato da Google

Google ha sviluppato un protocollo per certificare i pagamenti automatici degli agenti IA; Google presenta AP2, un nuovo protocollo aperto per i pagamenti tramite agenti AI; Google lancia AP2: protocollo aperto per i pagamenti con agenti.

google ha sviluppato protocolloAgenti AI pronti a fare acquisti per te: Google lancia AP2, il protocollo che abilita i pagamenti automatici - Google, insieme a oltre 60 partner, prova a standardizzare i pagamenti digitali con gli agenti AI sotto l'ombrello del protocollo AP2. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Google Ha Sviluppato Protocollo