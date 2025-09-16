Google consentirà di contrassegnare i pass come preferiti su Google Wallet

Tuttoandroid.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta lavorando per aggiungere la possibilità di contrassegnare come preferiti i pass su Google Wallet. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google consentir224 di contrassegnare i pass come preferiti su google wallet

© Tuttoandroid.net - Google consentirà di contrassegnare i pass come preferiti su Google Wallet

In questa notizia si parla di: google - consentir

Cerca Video su questo argomento: Google Consentir224 Contrassegnare Pass