Golf europei in campo per l’Open di Francia Migliozzi cerca il 2° titolo in terra transalpina
Ultimo appuntamento sul Dp World Tour prima del main event dell’anno: la Ryder Cup. Il maggiore circuito europeo si sposta, questa settimana, oltralpe, più precisamente al Golf de Saint-Nom-La-Bretèche per l’Open di Francia, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. La sortita in terra transalpina sarà un ottimo banco di prova per tutti quelli che vorranno allungare in classifica e cercare di racimolare quanti più punti possibili in vista della Race to Dubai. Occasione dunque per i soliti Eugenio Chacarra, Adrien Saddier (2° lo scorso week end dietro ad Alex Noren), Calum Hill, Joakim Lagergren e Keita Nakajima, sicuramente i golfisti che quest’anno, tra i presenti, hanno espresso il miglior gioco e una costanza di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Golf, i team azzurri ai Campionati Europei a squadre
Golf, Europei a squadre: Girls quinte, Amateur sesti, Ladies settime
Campionati Europei a squadre di golf: oggi i match play
