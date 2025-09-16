Golden minute al Cardarelli | il protocollo di Neonatologia diventa modello nazionale
I primi 60 secondi di vita del bambino possono essere fondamentali per la sua vita, evitando possibili deficit. Tra i neonatologi quei primi momenti sono chiamati “Golden minute”, ovvero il minuto d’oro, ed il Cardarelli ha messo a punto una procedura operativa che è stata indicata come esempio a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Giornata per la sicurezza delle cure, protocollo della Neonatologia del Cardarelli sul primo minuto di vita (“Golden minute”) segnalato come buon esempio dall'Agenas.
