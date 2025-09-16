Golden boy e il rifiuto di hollywood | come robert redford ha cambiato il cinema

la figura di robert redford: un’icona del cinema e della cultura americana. La scomparsa di Robert Redford, avvenuta all’età di 89 anni nella sua residenza nello Utah, rappresenta la perdita di una delle personalità più influenti nel panorama cinematografico e culturale degli Stati Uniti. Conosciuto come il “golden boy” di Hollywood, Redford ha incarnato il sogno americano, ma ha anche mantenuto uno sguardo critico sull’industria che lo ha consacrato. La sua carriera è stata caratterizzata da scelte artistiche e politiche che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema indipendente e oltre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

