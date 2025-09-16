Gol Weah | l’ex Juventus a segno al Bernabeu contro il Real Madrid! Porta avanti così i suoi

Gol Weah: l’ex calciatore della Juventus è andato a segno questa sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid! Porta avanti così i suoi. Timothy Weah, ex giocatore della  Juventus, ha messo a segno un gol con la maglia del  Marsiglia  nella sfida di  Champions League  di questa sera contro il  Real Madrid  al  Bernabeu. L’attaccante statunitense ha aperto le marcature al 22? con una rete che ha sorpreso il portiere  Thibaut Courtois, dando il vantaggio momentaneo alla sua squadra. Il gol è stato frutto di una precisa azione offensiva, che ha visto Weah sfruttare un’ottima opportunità in un contesto di grande pressione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

