Gol Weah | l’ex Juventus a segno al Bernabeu contro il Real Madrid! Porta avanti così i suoi
Gol Weah: l’ex calciatore della Juventus è andato a segno questa sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid! Porta avanti così i suoi. Timothy Weah, ex giocatore della Juventus, ha messo a segno un gol con la maglia del Marsiglia nella sfida di Champions League di questa sera contro il Real Madrid al Bernabeu. L’attaccante statunitense ha aperto le marcature al 22? con una rete che ha sorpreso il portiere Thibaut Courtois, dando il vantaggio momentaneo alla sua squadra. Il gol è stato frutto di una precisa azione offensiva, che ha visto Weah sfruttare un’ottima opportunità in un contesto di grande pressione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
