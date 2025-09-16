Gol Vlahovic | la Juventus rimette tutto di nuovo in parità il serbo impiega sette minuti per timbrare il cartellino!

Gol Vlahovic: la Juventus rimette tutto di nuovo in parità, il centravanti serbo impiega solo sette minuti per timbrare il cartellino! Cosa è successo. La partita tra  Juventus  e  Borussia Dortmund  è un autentico spettacolo di emozioni. Dopo il vantaggio momentaneo del Borussia con  Nmecha, che aveva riportato i tedeschi avanti al  65?  con un tiro preciso da fuori area, la Juve ha reagito prontamente grazie a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, subentrato poco prima al posto di  Jonathan David, ha segnato immediatamente al  67?, ristabilendo l’equilibrio. Vlahovic ha capitalizzato al meglio un’azione offensiva, sfruttando il momento di confusione nella difesa avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

