Gol Pugno, i bianconeri sono vivi nel match di Youth League contro il Borussia Dortmund: il VIDEO della rete. La partita della Juve Primavera in Youth League contro il Borussia Dortmund era iniziata nel peggiore dei modi, con i tedeschi che si erano portati sul 3-0. Ma nonostante il pesante passivo, i giovani bianconeri non hanno mai smesso di credere nella rimonta, e la loro grande reazione è stata innescata da un momento di pura determinazione. A ridare speranza alla squadra ci ha pensato Pugno, l’attaccante che al 58? ha trovato il gol che ha cambiato la faccia del match e ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Pugno, i bianconeri sono vivi! La Juve Primavera accorcia sul Borussia Dortmund: ma che assist di Elimoghale – VIDEO