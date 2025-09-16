Gol Crapisto, la Juve Primavera la riapre definitivamente: il VIDEO della rete che porta i bianconeri vicini al Dortmund. Quasi completata la rimonta in Youth League per la Juve Primavera, che dopo un inizio da incubo è riuscita a riaprire la partita contro il Borussia Dortmund grazie a un gol di Crapisto. Il risultato di 3-0 a sfavore, maturato nella prima frazione di gioco, aveva fatto temere il peggio, ma i giovani bianconeri non hanno mai mollato. Dopo la rete di Pugno che aveva accorciato le distanze, è stato il turno di Crapisto di salire in cattedra e di ridare speranza alla squadra con un gol di grande intelligenza e opportunismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Crapisto, la Juve Primavera la riapre definitivamente! Solo una rete divide i bianconeri dal Borussia Dortmund: questa squadra non muore mai – VIDEO