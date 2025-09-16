Gol Bensebaini, quanti dubbi sul rigore assegnato al Borussia Dortmund: l’episodio e tutti i dettagli. Il Borussia Dortmund ha segnato il suo quarto gol all’84° minuto, portandosi a due lunghezze di vantaggio sulla Juventus. A sancire il gol è stato un calcio di rigore, assegnato al 82° minuto dopo un tocco di mano molto dubbio di Kelly. L’arbitro non ha esitato nel fischiare la massima punizione, e dopo un breve check del VAR, la decisione è stata confermata. Un episodio che ha scatenato la delusione dei tifosi bianconeri, che hanno visto la squadra subire una nuova beffa in un Juve Borussia Dortmund già ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Bensebaini, quanti dubbi sul rigore assegnato al Borussia Dortmund contro la Juve: l’episodio e cosa è successo