Global Sumud Flotilla la missione per Gaza in stallo tra Sicilia e Tunisia

Il tracciamento in tempo reale sul sito della Global Sumud Flotilla mostra una realtà ben diversa dall’entusiasmo che aveva accompagnato la partenza: le 39 imbarcazioni coinvolte nella missione umanitaria sono ancora lontanissime da Gaza, con quasi 2000 chilometri di mare ancora da percorrere. Al momento, molte risultano ormeggiate in Sicilia e Tunisia, ben distanti dall’obiettivo finale. L’iniziativa, salpata da Barcellona il 1° settembre, si era presentata come una delle più ampie azioni simboliche contro il blocco della Striscia, ma il viaggio si è trasformato in una sorta di calvario marino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Global Sumud Flotilla, la missione per Gaza in stallo tra Sicilia e Tunisia

