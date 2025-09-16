Gli Insuperabili e la raccolta fondi Ma quale ostacolo per correre anche con le stampelle
Su Eppela il progetto di crowdfunding per sostenere la squadra ufficiale di calcio amputati: 40 giorni per raggiungere 5.000 euro, che diventeranno 10.000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: insuperabili - raccolta
L’attesa sta per finire! Mercoledì 10 settembre a partire dalle 18:00, AmicEarth vi apre le porte. Non troverai semplici prodotti, ma storie da gustare: burri di frutta secca Crudi e Integrali, Oli estratti a freddo, Semi Vivi dell’ultima raccolta e molto altro… Piccoli g - facebook.com Vai su Facebook
Gli Insuperabili e la raccolta fondi Ma quale ostacolo, per correre anche con le stampelle; “Ma quale ostacolo?”: il crowdfunding che fa correre gli Insuperabili.
“Ma quale ostacolo?”: il crowdfunding che fa correre gli Insuperabili - La campagna è su Eppela fino: al raggiungimento del traguardo la cifra raddoppia ... Riporta tuttosport.com
Gli Insuperabili e la raccolta fondi "Ma quale ostacolo", per correre anche con le stampelle - Su Eppela il progetto di crowdfunding per sostenere la squadra ufficiale di calcio amputati: 40 giorni per raggiungere 5. Scrive gazzetta.it