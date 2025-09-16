Gli eurodeputati della commissione Agricoltura in visita per tre giorni nelle aziende lombarde
Una delegazione di eurodeputati della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, guidata da Veronika Vrecionová, è arrivata ieri in Italia per restarvi fino a domani. Durante la missione, promossa dall’eurodeputato Carlo Fidanza, coordinatore del gruppo dei Conservatori europei in commissione Agricoltura e capodelegazione di Fratelli d’Italia, gli eurodeputati incontreranno diversi attori della filiera agroalimentare. Discuteranno con i produttori di riso e mais e con gli allevatori specializzati in produzioni sostenibili che fanno uso di innovazione e di nuove tecniche genomiche, acquisendo informazioni sui benefici e le sfide poste dall’ intelligenza artificiale in agricoltura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Agricoltura: delegazione del Parlamento europeo in Italia. Visita ai siti produttivi di Parmigiano Reggiano e Mutti - "L'Italia è uno dei maggiori produttori agricoli dell'UE", la presidente della commissione AGRI in visita in Italia per prepararsi alla PAC ... Riporta eunews.it