gli auguri del sindaco a studenti insegnanti e personale scolastico

Campanella di inizio anno e porte spalancate sull’entusiasmo. Ieri mattina il sindaco Valerio Vesprini, accompagnato da alcuni esponenti della Giunta e del Consiglio comunale, ha voluto condividere con studenti, insegnanti e personale scolastico l’emozione del ritorno tra i banchi. Una presenza non solo simbolica, ma carica di significato per tutta la comunità, a testimonianza di quanto la scuola rappresenti un pilastro essenziale per il futuro della città. La serie di incontri è partita alle 8 in punto, all’istituto comprensivo "Nardi", proprio al suono della prima campanella. Dopo i saluti del dirigente scolastico Roberto Vespasiani, il sindaco ha preso la parola, sottolineando l’importanza di vivere il periodo scolastico come un’occasione da cogliere pienamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

