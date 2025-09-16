Gli attivisti pro Palestina entrano in aula e bloccano una lezione universitaria a Pisa | è polemica
Momenti di tensione questa mattina all’Università di Pisa, dove un gruppo di studenti pro Palestina ha fatto irruzione in un’aula del Polo Piagge, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze Politiche. L’insegnamento era tenuto dal professor Rino Casella, docente associato di diritto. 🔗 Leggi su Today.it
