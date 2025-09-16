Gli attivisti pro Palestina entrano in aula e bloccano una lezione universitaria a Pisa | è polemica

Today.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione questa mattina all’Università di Pisa, dove un gruppo di studenti pro Palestina ha fatto irruzione in un’aula del Polo Piagge, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze Politiche. L’insegnamento era tenuto dal professor Rino Casella, docente associato di diritto. 🔗 Leggi su Today.it

Blitz di studenti pro Palestina all’Università, interrotta lezione, prof al pronto soccorso - Blitz degli studenti pro Palestina all’Università di Pisa: interrotta una lezione, il docente Rino Casella finisce al pronto soccorso. Lo riporta blogsicilia.it

Procura contro i pro-pal: emesse 18 richieste di misure interdittive per gli attivisti - Le nuove leve della galassia pro Palestina finiscono nel mirino della procura di Torino (foto). Riporta quotidiano.net

