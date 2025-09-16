Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 19 al 25 settembre 2025
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 19 al 25 settembre 2025 Al via una nuova settimana ricca di eventi, molti dei quali gratuiti o accessibili con Roma MIC Card: dalle visite guidate agli itinerari urbani, dalle aperture straordinarie alle attività per i più piccoli fino alle nuove esposizioni in apertura, ecco alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 19 al 25 settembre. Dal 19 settembre al Museo di Roma in Trastevere la mostra Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra esplora il tema della festa in chiave contemporanea attraverso i reportage di cinque fotografe e fotografi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: appuntamenti - sovrintendenza
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 1° agosto al 12 agosto 2025
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 29 agosto al 4 settembre 2025
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 12 al 18 settembre 2025
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 12 al 18 settembre 2025 https://quartomiglio.rm.it/2025/09/gli-appuntamenti-della-sovrintendenza-capitolina-ai-beni-culturali-dal-12-al-18-settembre-2025… #roma #prossimamente - X Vai su X
Buongiorno! Due nuovi appuntamenti sono in programma al ´ per immergersi nell’affascinante mondo delle palafitte, scoprire e sperimentare alcune attività praticate dagli abitanti che vivevano sulle sponde dell’antico lago - facebook.com Vai su Facebook
Roma, gli eventi della Sovrintendenza Capitolina dal 12 al 18 settembre; Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, gli appuntamenti; Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 29 agosto al 4 settembre 2025.
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 12 al 18 settembre 2025 - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 12 al 18 settembre 2025 Dall’archeologia all’arte contemporanea, anche questa settimana sono ... Come scrive romadailynews.it
Roma, gli eventi della Sovrintendenza Capitolina dal 12 al 18 settembre - Anche questa settimana Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propongono un ricco calendario di iniziative: mostre, concerti, visite guidate, passeggiate ... Da dazebaonews.it