Gli appuntamenti a firma Circolo Acli Valli all' interno del Festival del Buon Vivere
Il Circolo Acli Valli Aps, in collaborazione con Unicef Forlì-Cesena, Artem Romagna Aps e Welcome Odv, in occasione del Festival del Buon Vivere presenta un piccolo calendario di iniziative. La rassegna si apre giovedì 18 settembre alle 18 con l'inaugurazione della mostra nelle cellette 3 e 4 al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
? Al via serie di appuntamenti dedicati al Parco Agricolo della Piana. Si parte venerdì 12 settembre con un convegno per conoscere il progetto, i benefici per l’ambiente e per il contrasto alla crisi climatica ? A fine incontro ci sarà la firma del Patto per la cur - facebook.com Vai su Facebook
L'Associazione Culturale Masaccio in scena al Circolo Acli di San Giovann Valdarno con un doppio appuntamento - Arezzo, 29 gennaio 2025 – L'Associazione Culturale Masaccio nel mese di febbraio sarà in scena al Circolo ACLI di San Giovann Valdarno con un doppio appuntamento: Domenica 2 febbraio in doppia ... Secondo lanazione.it
“Prendiamoci Cura” è tra i più giovani circoli di Acli Varese: una famiglia allargata aperta a badanti e colf - Il primo atto costitutivo avvenne nel 2006 con la nascita del Circolo Acli Colf di Varese. Secondo varesenews.it