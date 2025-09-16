Gli amanti del verde lo sanno | è arrivato il momento della serra da balcone
Nel cuore della città, dove ogni centimetro di spazio conta, arriva una soluzione che sembra fatta apposta per chi sogna un angolo verde senza rinunciare alla praticità: la serra da balcone Ohuhu in offerta su Amazon. Un’occasione da cogliere al volo, considerando che oggi si può portare a casa con uno sconto del 13% che non passa inosservato, a meno di 70 euro. E non si tratta solo di risparmio: qui si parla di trasformare davvero il modo in cui viviamo il giardinaggio urbano, sfruttando al massimo anche i balconi più compatti. Acquista su Amazon Una serra che valorizza ogni spazio, anche il più piccolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: amanti - verde
Arriva per la prima volta ad Ancona un mercatino per gli amanti del verde e della natura! specialmente per chi ama e si prende cura di piante Grasse, suiseki e bonsai! Dal 12 al 14 settembre al Viale della Vittoria - facebook.com Vai su Facebook
Tra Gorizia e Vicenza gli amanti del verde possono intervenire a due eventi nei quali si vivranno in prima persona le piante e il mondo della natura #biodiversità #botanica #cambiamenticlimatici #greenplanner - X Vai su X