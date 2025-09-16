Camera dei deputati Alla fine della riunione dei capigruppo, la Camera ha riferito che “sarà ora sottoposta all’Assemblea la proposta di deliberare la seduta fiume sulla separazione delle carriere, con voto finale non prima delle ore 12 di giovedì”. Questo orario è stato individuato al fine di dare ai gruppi di opposizione la possibilità di utilizzare tutti i tempi potenzialmente a loro disposizione, come sempre avvenuto in precedenza nel corso di sedute fiume. In mattinata, è arrivato il via libera, in commissione Affari costituzionali della Camera, alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Giustizia, riforma separazione delle carriere: la Camera si prepara al voto