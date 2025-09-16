Giustizia lavoratori precari del tribunale in sciopero | Operatività in pericolo necessario stabilizzare
“Basta precariato, la giustizia ha bisogno di stabilità”. A sottolinearlo è la segretaria Fp Cgil Elisabetta Nesi, che ha annunciato la partecipazione di una delegazione di lavoratori livornesi, precari dell'amministrazione giudiziaria, alla manifestazione che si terrà martedì 16 settembre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
