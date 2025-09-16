Giusta la libertà di parola ma attenzione alle parole in libertà
Sì, è vero e lo sappiamo, se all’indomani della manifestazione a Londra contro l’immigrazione illegale, i giornali, gli opinionisti e i politici di sinistra si stracciano le vesti e lanciano l’allarme “nazismo britannico”, la sostanza non cambia: per le strade non sono scesi 200mila nazisti ma cittadini che non ne possono più dei clandestini. Intanto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
