Giuseppe D’Onofrio | il valore umano dietro l’impresa

Al centro della visione di Giuseppe D'Onofrio non ci sono solo edifici o numeri di bilancio, ma le persone.. Per lui fare impresa significa costruire relazioni autentiche, basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. È convinto che ogni progetto nasca dall'incontro tra professionalità diverse e che il vero valore di un'azienda sia dato dalla capacità di mettere al centro l'individuo. Il suo approccio parte da una convinzione profonda: ogni persona custodisce una luce interiore, una forza capace di generare bellezza e valore. Dare spazio a questa luce significa incoraggiare i collaboratori a esprimere il meglio di sé, motivare i team e creare un ambiente di lavoro dove innovazione e crescita diventano naturali.

