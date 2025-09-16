Giuliano Falciani apre la nuova stagione della Casa per Michele
L' "Associazione Culturale Saras", è un' associazione apartitica e apolitica, per la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche. In particolare, ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possano contribuire alla conduzione di attività di ricerca in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: giuliano - falciani
E' il FUOCO il tema portante della prima serata San Michele in Musica, incontri tra note e sapori ! Vi aspettiamo oggi . Trio Nardini Linda Hedlund, violino Giuliano De Angelis, violoncello Alessio Falciani, pianoforte Programm - facebook.com Vai su Facebook
Voci dall'aldilà, la conferenza di Giuliano Falciani al San Mattia ai Crociferi; SaraS presenta “Trasformazione planetaria e i grandi eventi annunciati” con Giuliano Falciani; “Il ruolo del Perdono nel percorso di crescita individuale”, conferenza di Giuliano Falciani..