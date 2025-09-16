Giuliana Florio ha fatto una canzone con l’IA senza dirlo È stata furba la gente ci ha creduto l’ha applaudita | la cantante sotto accusa dopo un concerto

“Annuncio ufficiale: Monteruscello Fest 2025 8 e 9 settembre, Pozzuoli. Arriva GROSE!. Giuliana Florio, giovane artista che ha conquistato TikTok con la sua forza creativa e il suo stile unico, salirà sul palco per un’esibizione che promette emozioni vere. Con il brano virale “Gay”, Grose ha trasformato un trend in un messaggio profondo: libertà, identità, autenticità. Non è solo musica, è uno schiaffo ai pregiudizi, un invito a sentire il cuore. Proprio come il nostro tema di quest’anno”. Con queste parole la rassegna annunciava, in pompa magna sui social, la partecipazione della cantante, balzata alle cronache, negli ultimi giorni, per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle sue canzoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Giuliana Florio ha fatto una canzone con l’IA senza dirlo. È stata furba, la gente ci ha creduto, l’ha applaudita”: la cantante sotto accusa dopo un concerto

