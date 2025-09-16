Giulia Rabozzi hormone e health coach | Salute non significa perfezione fisica A volte stare bene vuol dire avere qualche chilo in più sentirsi forti sane e libere da ossessioni

È una nuova professione la sua, che aiuta soprattutto le donne a seguire i cambiamenti legati alla salute, facendo da ponte fra il paziente e il medico: qui tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giulia Rabozzi, hormone e health coach: «Salute non significa perfezione fisica. A volte stare bene vuol dire avere qualche chilo in più, sentirsi forti, sane e libere da ossessioni»

In questa notizia si parla di: giulia - rabozzi

Giulia Rabozzi, hormone e health coach: «Salute non significa perfezione fisica. A volte stare bene vuol dire avere qualche chilo in più, sentirsi forti, sane e libere da ossessioni.

La prima volta che ho fatto bù, spettacolo per bambini con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano - Teatro Piccolissimo… e non solo - 00 lo Spazio Teatro 89 di Milano (via Fratelli Zoia 89) ospita lo spettacolo per bambini La prima volta che ho fatto bù, con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano per la ... Riporta mentelocale.it