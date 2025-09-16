Giulia De Lellis la notizia falsa del parto scatena il web | Rispetto per la privacy

La notizia della presunta nascita della figlia di Giulia De Lellis ha inondato i social in poche ore, scatenando una tempesta di commenti e polemiche. Tutto ha avuto inizio quando una pagina Facebook ha diffuso una foto di una neonata accompagnata da un messaggio emozionante, dando per certo l’arrivo della piccola Priscilla, primogenita dell’influencer romana e del compagno Tony Effe. Un racconto ricco di dettagli e toni celebrativi, ma totalmente privo di fondamento. La realtà è ben diversa: Giulia De Lellis è effettivamente in attesa, ma il parto non è ancora avvenuto. A smentire con fermezza il clamore mediatico è stata la stessa protagonista, che ha scelto Instagram per chiarire la situazione e manifestare la propria indignazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giulia De Lellis, la notizia falsa del parto scatena il web: “Rispetto per la privacy”

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis, alla fine arrivano le foto con Tony Effe al baby shower di Priscilla: crisi smentita? I dettagli che alimentano i sospetti

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano l’arrivo della loro primogenita con un baby shower intimo, elegante e molto social

«Datevi una ca**o di regolata»: la nota influencer Giulia De Lellis si sfoga dopo che una pagina ha diffuso sui social la finta notizia della nascita della figlia PriscillaLe sue parole - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis ha partorito. Ah no è una fake news. E lei sbotta: È violenza, non gossip. Datevi una regolata; Giulia De Lellis interviene sulle fake news sulla sua gravidanza: Questa è violenza, non fa parte del gossip; Benvenuta Priscilla: la fake news che fa infuriare Giulia De Lellis.

"Giulia De Lellis e Tony Effe figlia: è nata", la fake news virale: "Che paura..." - Sui social con tanto di foto della neonata c'è chi annuncia l'arrivo della piccola Priscilla. Riporta corrieredellosport.it

Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata" - Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer. Secondo comingsoon.it