Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla | Datevi una c**** di regolata

Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis, alla fine arrivano le foto con Tony Effe al baby shower di Priscilla: crisi smentita? I dettagli che alimentano i sospetti

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano l’arrivo della loro primogenita con un baby shower intimo, elegante e molto social

Ancora non è nata e già l’attaccano dandole della “poverina”. Ma Giulia De Lellis non ci sta e, senza giri di parole, interviene difendendo la sua bambina ancora prima che venga al mondo - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: Datevi una c**** di regolata; Giulia De Lellis contro le fake news sulla nascita della figlia: È una violenza; Alessandra Amoroso ha partorito in segreto. La replica furiosa di Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata" - Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer. Secondo comingsoon.it

Giulia De Lellis furiosa: “Priscilla non è nata, quella neonata non è mia figlia”. Scoppia il caso della fake news - Giulia De Lellis furiosa: “Priscilla non è nata, quella neonata non è mia figlia”. Lo riporta 361magazine.com