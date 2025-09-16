Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla | Datevi una c**** di regolata

Comingsoon.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

giulia de lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia priscilla datevi una c di regolata

© Comingsoon.it - Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis, alla fine arrivano le foto con Tony Effe al baby shower di Priscilla: crisi smentita? I dettagli che alimentano i sospetti

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano l’arrivo della loro primogenita con un baby shower intimo, elegante e molto social

Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: Datevi una c**** di regolata; Giulia De Lellis contro le fake news sulla nascita della figlia: È una violenza; Alessandra Amoroso ha partorito in segreto. La replica furiosa di Giulia De Lellis.

giulia de lellis furiosaGiulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata" - Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer. Secondo comingsoon.it

giulia de lellis furiosaGiulia De Lellis furiosa: “Priscilla non è nata, quella neonata non è mia figlia”. Scoppia il caso della fake news - Giulia De Lellis furiosa: “Priscilla non è nata, quella neonata non è mia figlia”. Lo riporta 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Furiosa