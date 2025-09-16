Giulia De Lellis furiosa | Priscilla non è nata quella neonata non è mia figlia Scoppia il caso della fake news

Foto rubate, dichiarazioni inventate e un parto mai avvenuto. L’influencer smaschera tutto e denuncia l’ennesimo sciacallaggio social. Sembrava la classica notizia da sogno, di quelle che fanno il giro del web in pochi minuti: “ Benvenuta piccola Priscilla, il cuore di Giulia De Lellis e Tony Effe batte più forte che mai”. Una frase tenerissima, accompagnata da una foto in primo piano di una neonata e un lungo messaggio da lacrime agli occhi. Peccato che fosse tutto completamente falso. Nessuna nascita, nessun annuncio ufficiale, nessuna Priscilla tra le braccia di mamma Giulia. A smentire con fermezza e amarezza è stata proprio la diretta interessata, che sui social è esplosa: “ Ma che paura ragazzi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia De Lellis furiosa: “Priscilla non è nata, quella neonata non è mia figlia”. Scoppia il caso della fake news

