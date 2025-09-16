Giudice di pace in tilt Arrivano i rinforzi

Rinforzi in vista per l’ ufficio del Giudice di pace di Bergamo, alle prese da tempo con una cronica carenza d’organico: attualmente ci sono solo 7 giudici dei 21 previsti (erano 8 fino a fine luglio). Da ottobre prenderanno servizio 5 nuovi giudici, mentre per il prossimo anno sono attesi altri 3-4 rinforzi. In sostanza si potrebbe salire fino a 16 magistrati onorari, più del doppio degli attuali, anche se ancora lontani dalla pianta teorica che, come detto, ne prevede 21. "Sarà una vera e propria boccata d’ossigeno - spiega Vito Di Vita, presidente facente funzione del Tribunale di Bergamo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giudice di pace in tilt. Arrivano i rinforzi

In questa notizia si parla di: giudice - pace

Firenze, il giudice di pace dà ragione agli Ncc: "Dissequestrato il mezzo di Sky Road 236"

Pace dopo la lite e la denuncia, ma il giudice non toglie il divieto di possesso di armi e munizioni

Gjader, liberato dal giudice di pace

DATA CITAZIONE Opposizione a decreto ingiuntivo giudice di pace (ricorso rito semplificato). Nel campo "data citazione" che metto? Una data farlocca? - facebook.com Vai su Facebook

Giudice di pace in tilt. Arrivano i rinforzi.

Giudice di pace in tilt. Arrivano i rinforzi - Cinque nuovi magistrati per rispondere alla carenza di organico a Bergamo "I tempi dei procedimenti civili lasciavano un po’ a desiderare". Scrive ilgiorno.it

Caso giudice di pace. Consiglio aperto: "Scenari al vaglio" - Soluzioni e prospettive, attuali e future, per San Miniato e per tutto il Comprensorio del Cuoio. Come scrive lanazione.it